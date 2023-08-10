"Дуже потужний": у мережі повідомляють про звук вибуху на Старокримському полігоні

У липні безпілотники атакували склад боєприпасів росіян на території Старокримського полігону в тимчасово окупованому Криму.

На Старокримському полігоні в Кіровському районі тимчасово окупованого Криму чути вибухи. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Кримський вітер".

"І знову вибух на Старокримському полігоні. Дуже потужний, оглушливий, — інформують підписники. Що ж, кримчанам теж варто звикати. Далі буде більше, частіше і не утилізація, як зараз, а по-справжньому", — пишуть у Telegram-каналі.

Нагадаємо, 19 липня на окупованому півострові зафіксували "приліт". Удар стався по складу боєприпасів російських окупантів на території Старокримського полігону. Місцеві ділилися кадрами, на яких було видно заграву після "прильоту". Унаслідок атаки окупаційна влада Криму евакуювала дві тисячі осіб із кількох населених пунктів, серед яких Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

Окупаційна влада називала ситуацію "динамічною" і повідомляла, що російські боєприпаси після удару по складу будуть детонувати ще кілька днів.

20 липня вибухи також прогриміли в окупованому Севастополі. Тоді місцева "влада" поінформувала про нібито навчання військових РФ.

У серпні в окупованому Криму також неодноразово гриміли вибухи. 8 серпня повідомлялося, що окупанти перекривали рух Кримським мостом, оскільки отримали повідомлення про нібито морські дрони в акваторії Чорного моря.

9 серпня в небо над Джанкоєм після повідомлень про вибухи в небо підняли три вертольоти Збройних сил РФ, які пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря.

Фокус писав 10 серпня, що 11 безпілотних літальних апаратів атакували Калузьку і Московську області у РФ, а також територію окупованого Криму. У Міноборони заявили, що дрони нібито не досягли своєї мети. Російська протиповітряна оборона відбила атаку двох безпілотників поблизу міста Севастополь. Ще десять дронів, за заявою Міноборони РФ, було нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби, і вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря.