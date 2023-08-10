Прикордонники застосували міномети проти укріплених позицій РФ в районі Бахмута (відео)

Прикордонники у війні з Росією демонструють успішні результати. На Бахмутському напрямку захисники знищують позиції окупантів.

Прикордонники застосували міномети для атаки на укріплені позиції окупантів під Бахмутом. У пресслужбі ДПСУ у Telegram повідомили подробиці.

Українські військові змогли успішно застосувати артилерійські засоби. Завдяки влучним пострілам штурмові підрозділи отримають можливість швидко пройти позиції загарбників.

Прикордонники у війні з Росією

Прикордонники знищили комплекс спостереження "Муром-М" РФ. Ця система фіксує пересування людини за 10 км. Точним влучанням оператор дрона-камікадзе зміг знищити комплекс. Така система надає можливість вести візуальне спостереження на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві фіксує автомобіль за 8 км і людей за 4 км. Система обладнана оптичною камерою з дуже потужним "зумом".

"Сталевий кордон" накрив мінометами російські позиції та знищив бойову машину. Аеророзвідники зафіксували замасковані позиції та техніку противника. Згодом прикордонники застосували міномет. Ефектні дії провели на Куп’янському напрямку.

Прикордонники у липні застосували міномети та знищили російський транспорт в районі Бахмута. Українські прикордонники на Бахмутському напрямку ефективно використали артилерійські засоби завдяки точним даним, які були отримані з безпілотників.

Нагадаємо, 7 серпня бійці 30-ої бригади влучними пострілами з HIMARS, як повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, зуміли ліквідувати техніку завдяки оператору БПЛА.