"Сталевий кордон" накрив мінометами російські позиції та знищив бойову машину, – ДПСУ

Аеророзвідники зафіксували замасковані позиції та техніку противника. Згодом прикордонники застосували міномет.

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Бійці бригади "Сталевий кордон" успішно застосував міномети проти російських позицій. Про це 2 серпня повідомила пресслужба державної прикордонної служби у Telegram.

Ефектні дії провели на Куп’янському напрямку. Аеророзвідники зафіксували замасковані позиції та техніку противника. Згодом бійці "Сталевого кордону" застосували міномет. Внаслідок використання артилерії було ліквідовано ворожу техніку.

"Тож сьогодні ворог недорахується щонайменше однієї бойової машини!" – йдеться у дописі.

"Сталевий кордон" у війні з Росією

Командир "Сталевого кордону" Валерій Падитель показав відео боїв в районі Лиману. Внаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано, ще значна кількість отримали поранення. Він зазначив, що поблизу населеного пункту Твердохлібове провели успішну наступальну операцію. Внаслідок атаки понад десять окупантів було ліквідовано. Ще значна кількість загарбників отримала поранення. Українські бійці втрат не зазнали.

Бійці "Сталевого кордону" з "Гвардії наступу" активно готувалися до штурмів навесні 2023 року. Прикордонний підрозділ став однією зі штурмових бригад, створенням яких займалося МВС. До підрозділів відомства, які мали посилити Сили оборони, подали заявки понад 28 тисяч добровольців, і вони пройшли відповідне навчання.

Нагадаємо, у квітні комбриг "Гвардії наступу" пообіцяв великі неприємності для ЗС РФ. Командир "Сталевого кордону" назвав бої з ворогом у Бахмуті "останніми ривками" росіян та анонсував звільнення українських територій.