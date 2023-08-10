"Не тільки в Україні": Путін розпочав війну в Російській Федерації, — ГУР (відео)

У Росії немає суспільства, яке було б готове у власних інтересах захистити власні права у демократичний спосіб, стверджує представник розвідки Андрій Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що російський президент Володимир Путін привів війну не лише в Україну, але й на територію Російської Федерації. Про це він повідомив під час телемарафону.

"З моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії Криму і власне війни на українському Донбасі, і звичайно після повномасштабного вторгнення, Путін привів війну, смерть не тільки в Україну, але і на територію так званої Російської Федерації", — сказав Андрій Юсов.

З його слів, на сьогодні вже є велика кількість загиблих, скалічених та поранених російських військових, які приїхали до України вбивати, грабувати та гвалтувати, зокрема таких уже десятки тисяч.

Юсов зазначив, що режим Путіна та мовчазна згода суспільства привели "війну, руйнування і смерть" на територію Росії. Зокрема, це стало вироком режиму у РФ, адже це проблема держави, що в ній немає громадян, які готові у власних інтересах захистити власні права у демократичний спосіб.

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після початку чергової мобілізації в Росії може відбутися новий заколот. Його розпочали можуть росіяни, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях України та самі бачать усі проблеми.

8 серпня військовий оглядач видання BILD Юліан Рьопке заявив, що можливий початок заколоту проти російських окупантів на тимчасово окупованому Криму через українські атаки по півострову. Адже, атакуючи, Україна відрізає Крим від російського постачання.