Атаки по Криму можуть призвести до еміграції та заколотів проти окупантів, — аналітик

У Криму проживають два мільйони українців та близько 500 тисяч російських переселенців, зазначив військовий експерт Юліан Рьопке. Атаками Україна відрізає півострів від російського постачання.

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Військовий оглядач видання BILD Юліан Рьопке заявив, що українські атаки по тимчасово окупованому Криму можуть призвести до еміграції з півострова та початку заколотів проти окупантів. Про це пише BILD.

Зі слів Юліана Рьопке, Україна атакує Крим, зокрема відбулися нещодавні удари українських бійців по Чонгарському та Генічеському мостах, які з'єднують півострів із материковою Україною, тим самим "відрізає Крим від російських шляхів постачання".

Він зазначив, що нині в Криму проживають два мільйони українців та близько 500 тисяч російських переселенців, які переїхали на півострів після 2014 року.

"Якщо постачання до Криму ще більше скоротяться через українські атаки, існує ризик виникнення дефіциту. Це, у свою чергу, може призвести до еміграції та заворушень проти російських окупантів", — сказав Юліан Рьопке.

Експерт додав, що в деяких районах Криму вже спостерігається обмежене водопостачання. Тоді як на заправках закінчується паливо, а в магазинах можна спостерігати порожні полиці.

Нагадаємо, 6 серпня глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що по Чонгарському мосту було завдано удару за допомогою ракети Storm Shadow. Унаслідок чого дорожнє полотно мосту було пошкоджено. Тоді як звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що удари по мостах, які з'єднують окуповані Крим і Херсонську область, спрямовані на те, щоб відрізати ЗС РФ на півдні України та порушити їхнє матеріально-технічне забезпечення.

7 серпня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що в порівнянні з минулим роком у Криму зменшилася кількість туристів із Російської Федерації більш ніж на половину.