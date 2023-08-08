Атаки по Крыму могут привести к эмиграции и мятежам против оккупантов, — аналитик

В Крыму проживают два миллиона украинцев и около 500 тысяч российских переселенцев, отметил военный эксперт Юлиан Рёпке. Атаками Украина отрезает полуостров от российского снабжения.

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Военный обозреватель издания BILD Юлиан Рёпке заявил, что украинские атаки по временно оккупированному Крыму могут привести к эмиграции с полуострова и началу мятежей против оккупантов. Об этом пишет BILD.

По словам Юлиана Рёпке, Украина атакует Крым, в частности состоялись недавние удары украинских бойцов по Чонгарскому и Геническому мостам, которые соединяют полуостров с материковой Украиной, тем самым "отрезает Крым от российских путей снабжения".

Он отметил, что сейчас в Крыму проживают два миллиона украинцев и около 500 тысяч российских переселенцев, которые переехали на полуостров после 2014 года.

"Если поставки в Крым еще больше сократятся из-за украинских атак, существует риск возникновения дефицита. Это, в свою очередь, может привести к эмиграции и беспорядкам против российских оккупантов", — сказал Юлиан Рёпке.

Эксперт добавил, что в некоторых районах Крыма уже наблюдается ограниченное водоснабжение. Тогда как на заправках заканчивается топливо, а в магазинах можно наблюдать пустые полки.

Напомним, 6 августа глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по Чонгарскому мосту был нанесен удар с помощью ракеты Storm Shadow. В результате чего дорожное полотно моста было повреждено. Тогда как в отчете Института изучения войны говорилось, что удары по мостам, которые соединяют оккупированные Крым и Херсонскую область, направлены на то, чтобы отрезать ВС РФ на юге Украины и нарушить их материально-техническое обеспечение.

7 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что по сравнению с прошлым годом в Крыму уменьшилось количество туристов из Российской Федерации более чем на половину.