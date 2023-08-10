Повільний контрнаступ викликає "почуття колективного розчарування" в Україні, — WP

Журналісти Washington Post поговорили з цивільними та військовими і дійшли висновку, що українці потребують хороших новин з фронту, але "не отримують їх".

Повільний контрнаступ в Україні "затьмарює настрій" і викликає "почуття колективного розчарування". Так журналісти видання The Washington Post схарактеризувати настрої українців на тлі наступальних операцій ЗСУ.

Представники ЗМІ поспілкувалися з місцевими жителями Кривого Рогу та Покровська (Донецької області), чиї квартири постраждали внаслідок ракетних атак з боку ЗС РФ. А також поговорили з військовими, які дістали поранення і проходять реабілітацію в Києві. Після спілкування з цивільними та військовослужбовцями у WP дійшли висновку, що "в усіх куточках країни мирні жителі виснажені серією нещодавніх російських атак", українці потребують хороших новин, але "не отримують їх".

У бесіді з журналістами пекарка з міста Сміли Аллою Близнюк розповіла, що щодня продає солодощі для поминок батькам, які влаштовують похорон для своїх дітей, які загинули на фронті. За словами жінки, раніше, навіть коли ситуація була болючою, "люди були єдині". Але останнім часом відчувається "колективне розчарування".

Алла Близнюк зізналася, що боїться, якщо її чоловіка чи двох синів призовного віку мобілізують. За словами жінки, навколо всі діляться історіями про нових солдатів на фронті, які "протрималися всього два-три дні".

Один із військових, 52-річний Руслан Проектор, який втратив ногу після того, як наступив на міну, борючись на сході країни, розкритикував мобілізацію. За його словами "всіх беруть і відправляють на передову без належної підготовки". Дружина Руслана Ганна Олійник додала, що хоче, щоб "контрнаступ був більш активним", оскільки "всі хлопці повертаються з лінії фронту без кінцівок", а тому хочеться, щоб "ціна, яку вони заплатили, була розумною".

Інший солдат, 34-річний Віктор, який воював під Запоріжжям, розповів, як важко даються штурми російських позицій.

"Останній бій був виснажливим. Одного разу його підрозділу знадобилося сім годин, щоб просунутися вперед лише на 400 метрів, за його словами, тобто приблизно на чверть милі. І це було досить швидко", — пише WP зі слів військового.

А військовий медик з Естонії з позивним Сюзі зізнався журналістам, що від багатьох тіл загиблих солдатів "залишається 15%".

Фокус писав 10 серпня, що, на думку директора Фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, якби темп контрнаступу ЗСУ був вищим, українські втрати були б колосальними .