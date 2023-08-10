Уряд Німеччини незабаром може оголосити про постачання ракет Taurus Україні, — ЗМІ

За словами німецького депутата від СДПН, Taurus з їхньою великою дальністю можуть дуже допомогти Україні в ударах по російській логістиці.

Тиск на федеральний уряд з метою доставки німецьких крилатих ракет в Україну посилюється. За інформацією Deutschland T-Online, рішення щодо постачання Києву ракет Taurus може бути ухвалено найближчим часом.

Останнім часом, крім опозиції, дедалі більше політиків із правлячих партій закликають передати Україні керовані ракети Taurus. Однак досі канцелярія зберігала мовчання. Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) заявив кілька днів тому, що доставка Taurus "не є нашим головним пріоритетом просто зараз".

Але, як повідомляє німецьке видання, тепер рішення здається неминучим.

"Як стало відомо з кіл СДПН, федеральний уряд хоче "скоро" оголосити про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Канцелярія наразі працює над рішенням зі Сполученими Штатами, найважливішим партнером Німеччини по альянсу і найбільшим прихильником України", — пише T-online.

Кілька соціал-демократів підтвердили журналістам видання інформацію про те, що скоординовані дії, особливо зі США, є обов'язковою умовою узгодження канцлером нових систем озброєнь для України.

"Українська армія наразі в основному атакує шляхи постачання і склади боєприпасів. Taurus з їхньою великою дальністю можуть дуже допомогти Україні в цих чутливих ударах по російській логістиці", — сказав депутат від СДПН.

Крилаті ракети Taurus

Крилаті ракети Taurus мають дальність понад 500 кілометрів, можуть знищувати бункери і вважаються складними для перехоплення. Бундесвер має понад 600 систем Taurus, але тільки 150 наразі вважаються діючими. Інші можуть бути відремонтовані. Невідомо, скільки крилатих ракет федеральний уряд має намір надати Україні.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомляли, що у Великій Британії готують нові партії ракет для України. За словами журналістів, 50 робітників, які збирають ракети для Києва, готують страйк. Але в Міноборони Британії вважають, що він не вплине на темпи поставок озброєнь ЗСУ.

Крім цього, 9 серпня Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard 1. Також Україна отримає ще п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальні танки.