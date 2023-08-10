Ядерного удару РФ не буде: Дуда пояснив, чому Путін не використовує "червону кнопку"

За словами президента Польщі, ядерний арсенал Росії знаходиться під колективним контролем багатьох людей, а не особисто глави Кремля.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю The Washington Post.

"Я думаю, що Росія не буде вдаватися до застосування ядерної зброї в Україні. І не тільки тому, що Володимир Путін її не використає. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей — і що це не лише на власний розсуд лише Володимира Путіна", — сказав Анджей Дуда.

Він зазначив, що рішення про застосування ядерної зброї буде не одна людина. Крім цього, польського президента більше хвилюють потенційні проблеми з атомними електростанціями в Україні, адже загроза вибуху на АЕС більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї.

Що Анджей Дуда говорить про озброєння ЗСУ

Президент Польщі заявив, що нині Україна має більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія, оскільки партнери постачали та продовжують постачати ЗСУ далекобійну артилерію. Проте польський президент не впевнений, чи Україна має достатньо зброї для того, аби змінити баланс у війні та взяти верх.

"Відповідь, ймовірно, ні. Напевно, їм (ЗСУ, — ред.) не вистачає зброї. І ми це знаємо з того факту, що вони зараз не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російської армії. Коротше кажучи, їм потрібна додаткова допомога", — додав Дуда.

Нагадаємо, 30 липня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що успішний контрнаступ ЗСУ змусить Москву застосувати ядерну зброю. З його слів, вороги повинні молитися за армію РФ, адже вони "не дають розгорітися світовій ядерній пожежі".

1 липня Фокус писав про те, що дослідники створили реалістичну симуляцію ядерної війни РФ і США. "Ядерна зима" призведе до заморозків і голодної смерті 99% населення деяких країн. Для симуляції вчені використовували детальне моделювання ядерних цілей, траєкторій польоту ракет, впливу на клімат і харчові ресурси.

4 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські бійці відстежують усі повітряні цілі, які заходять у повітряний простір країни, проте неможливо встановити, з яким боєзарядом російські окупанти випустили ракету.