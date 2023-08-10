В українській армії вже створено 17 ударних рот БПЛА, – Мінцифри (відео)
До кінця цього року виробництво безпілотників в Україні зросте у 100-110 разів, але цього, як вважають у відомстві, все одно недостатньо.
В українські війська вже інтегровані 17 рот БПЛА. Михайло Федоров, керівник Мінцифри, на конференції iForum 2023 повідомив подробиці.
Він наголосив, що значення БПЛА є дуже важливим. З його слів, можна багато зробити для деокупації території.
Створені роти дронів з операторами активно розвиваються. На сьогодні 40 компаній отримали дозвіл на реалізацію безпілотників державі. До кінця року це буде 60-70 організацій. З його слів, в Україні розвивається виробництво дронів.
Потрібно збільшувати кількість БПЛА, станцій супутникового зв'язку. Також він підтвердив знищення за один місяць 194 танків.
З його слів, до кінця цього року виробництво дронів в Україні зросте у 100-110 разів, але цього все одно недостатньо. Дронів треба стільки, щоб Росія більше ніколи не захотіла наступати в нашому напрямку.
"Чим більше у нас БПЛА і якість зв'язку, тим швидше ми можемо виконувати різні оборонні і контрнаступальні операції для де окупації нашої країни", – пояснив посадовець.
Федоров вважає, що сьогодні БПЛА вже фактично стають ефективнішими за артилерію на полі бою. Він також виступає за їх відокремлення в окремий рід військ.
Очільник Мінцифри сказав, що трикутник першочергових завдань для України сьогодні має виглядати наступним чином:
- збільшувати кількість БПЛА
- збільшувати кількість станцій супутникового зв'язку (Starlink, яких уже завезено до України 40 тисяч)
- розвивати доктрини застосування дронів за принципами НАТО
Нагадаємо, 10 серпня співвласник компанії AirUnit Андрій Штепа розповів Фокусу, що українські інженери розробляють унікальні бойові дрони з автоматичною системою наведення, які мають збільшити ефективність ударів по російських окупантах. В Україні вже створюють перші FPV-дрони з самонаведенням.