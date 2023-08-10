Мобілізація в Україні: адвокатка дала поради щодо отримання відстрочки за новим законом (відео)

Чоловік дружини з інвалідністю не підпадає під дію загальної мобілізації в Україні у тому разі, якщо у сім'ї немає повнолітніх дітей.

Адвокатка Дар'я Тарасенко прокоментувала зміни до статті 23-ї закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", внесені 28 червня 2023 року Верховною Радою, щодо надання відстрочки. Подробиці щодо змін вона повідомила в ефірі "Українського Радіо".

Вона навела приклад, коли, наприклад, жінка з II-ю групою інвалідності має військовозобов'язаних п'ятьох синів та стільки ж зятів, а ще й чоловіка. До ухвалення змін усі отримали б відстрочку. За новими нормами, відстрочку отримає тільки один, а саме — чоловік жінки.

З її слів, чоловік дружини з інвалідністю не підпадає під дію мобілізації у тому разі, якщо у них немає повнолітніх дітей. Це також стосується матері чи батька з інвалідністю I/II групи, якщо у цих батьків немає інших повнолітніх дітей.

"Якщо є ще "хтось", цей "хтось" нехай і допомагає батькам чи дружині, а всі інші йдуть служити", – пояснила вона.

Стаття регулює питання відстрочки. Військовозобов'язаний, якщо відповідає нормам не бути призваним, може її оформити.

Адвокатка наголосила, що значна кількість людей бажають скористатися правом на відстрочку. З її слів, це не є ухиленням від призову. Порушенням вважається тоді, коли людина може бути призвана, а вона вчиняє дії, щоб уникнути цього.

"Теорія дуже розходиться із практикою", – додала вона.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що здобувачі вищої та професійної освіти мають право на відстрочку від мобілізації, але повинні простежити, чи виконуються певні критерії для закладу освіти та форми навчання. Також є певні особливості для тих, хто отримує другу-третю вищу освіту і навчається заочно.