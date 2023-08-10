Обстріл Запоріжжя: ворог застосував ракету "Іскандер-К", — Нацполіція (фото, відео)

Ворожа ракета влучила в готель, де працював денний дитячий табір. Загинула людина, ще дев'ятеро — отримали поранення, повідомили в поліції.

Ввечері, 10 серпня, Збройні сили Російської Федерації застосували ракету "Іскандер-К" для атаки по Запоріжжю. Про це повідомили в пресцентрі Нацполіції у Telegram.

"О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр (Запоріжжя, — ред.). Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури", — йшлося в повідомленні.

Російська ракета "Іскандер-К" поцілили в місце громадського відпочинку, в результаті чого сталося загоряння транспортних засобів, які були припарковані поруч з епіцентром вибуху. Рятувальники ДСНС загасили пожежу. Також вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури.

Правоохоронці додали, що на місці події продовжують працювати правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та громадяни.

За повідомленням керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко, кількість поранених внаслідок атаки людей зросла до 16 осіб, серед них четверо дітей. Також загинула жінка.

Фото: Нацполіція

Ракета "Іскандер-К"

"Іскандер" — оперативно-тактичний ракетний комплекс, основне призначення якого — знищення систем ППО та ПРО. "Іскандер" може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї. Тоді як "Іскандер-К" — ракета, швидкість якої менша за швидкість звуку. Складність збиття такої ракети полягає в тому, що вона летить досить низько.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Увечері 10 серпня ворог обстріляв Запоріжжя. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що через ворожу атаку зайнялася пожежа. Також зафіксовано незначні ушкодження освітнього та медичного закладів.

Тоді ж стало відомо, що ворожа ракета влучила в готель Reikartz, де був денний дитячий табір для дітей від 6 до 13 років. На момент атаки дітей не було в будівлі.

Нагадаємо, 9 серпня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок чого було зруйновано церкву та торговельні точки на території Шевченківського району. Також є загиблі та постраждалі.