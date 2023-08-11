РФ прагне виставити армію Білорусі як позиційну силу проти НАТО, — розвідка

У британському Міноборони зазначили, що у військових навчаннях білоруської армії, які відбуваються поблизу кордонів Польщі та Литви, беруть участь бійці з ПВК "Вагнер", які мають досвід бойових дій в Україні.

Військові навчання, які стартували 7 серпня в Білорусі поблизу польського та литовського кордону, є частиною планового процесу підготовки білоруських військових. Імовірно, в них задіяні й бійці угруповання "Вагнер" як консультанти, що мають досвід реальних бойових дій, який був отриманий в Україні. Про це 11 серпня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка зазначила, що навчання 6-ї окремої гвардійської механізованої бригади в районі Гродно на північному заході Білорусі є специфічними, оскільки малоймовірно, що з'єднання наразі розгорнуте з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєготовність.

Також під час навчань передбачається врахувати досвід, отриманий російськими військовими в Україні. Йдеться про бійців ПВК "Вагнер", які ділитимуться навичками з білоруськими солдатами. Таким чином, військові навчання в Білорусі — задумка Москви, яка напевно прагне представити білоруські війська як позиційну силу проти НАТО.

Нагадаємо, 8 серпня пресслужба Міноборони Білорусі повідомила про проведення командно-штабних навчань із 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою, які розпочалися біля кордонів Польщі та Литви. Було зазначено, що військовим керівництвом було створено складну обстановку, максимально наближену до реальної бойової.

Зі свого боку в Міноборони Польщі заявили, що наразі на східному кордоні з Білоруссю перебуває двотисячний контингент, однак Варшава має намір розмістити там близько 10 тисяч військових.