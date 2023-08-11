З України вивозили спецпризначенці: екслідер Компартії Симоненко втік до РФ і отримав підозру

Підозрюваний політик, на думку слідства, звернувся до керівництва РФ, щоб його забрали з України. Симоненко також собисто зустрічав окупантів на захопленій Київщині і розквартировував їх у власному будинку.

СБУ повідомила про підозру екслідеру "Комуністичної партії" в Україні Петру Симоненку. Той після повномасштабного вторгнення втік до Росії і зараз там відсиджується. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що українські спецслужби зібрали достатньо доказів на екснардепа і екскандидата в президенти України, який підтримав агресію РФ проти України, щоб запроторити його за ґрати.

У період окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ щодо його "евакуації" до Росії.

"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", — йдеться в повідомленні.

З 4 до 8 березня 2022 року ворожий спецпідрозділ супроводжував "головного комуніста" з родиною через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він перебрався до Росії і став заступником голови "ЦК міжнародного комуністичного об’єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського союзу". Цією прокремлівською організацією керує депутат Держдуми РФ комуніст Геннадій Зюганов.

За його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви, виступав на всіляких форумах, виправдовував агресію РФ проти України та можливість застосування Росією ядерної зброї.

"На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "директора" морського торговельного порту в Бердянську засудили до 10 років в'язниці. Він перейшов на бік росіян і допомагав вивозити українське зерно у РФ на суму понад $30 млн.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав окупантам проводити масові репресії проти місцевих жителів.