"Дороблять по ходу": у РФ заявили про старт серійного виробництва САУ "Коаліція-СВ"

"Ростех" заявив, що державні випробування артилерії ще не завершені, але вона вже пішла в серію. Вона нібито має максимальну дальність стрільби у 70 км.

Російська держкорпорація "Ростех" оголосила про початок серійного виробництва 152-мм самохідної артилерійської установки "Коліція-СВ". Про це повідомляє "РІА Новини".

Попри те, що у РФ ще не завершились державні випробування САУ "Коліція-СВ" вже пішла в серію. За словами першого заступника генерального директора Володимира Артякова, випробування артустановки планують завершити до кінця 2023 року.

"Серійне виробництво, а також випуск транспортно-завантажувальної машини вже розгорнуто", — стверджує Артяков.

Проте наразі невідомо, коли російські війська почнуть отримувати перші машини.

Що відомо про САУ "Коаліція-СВ"?

САУ 2С35 — це російська розробка. Машина побудована на базі шасі танка Т-90 та оснащена 152-мм гарматою 2А88. Над створенням "Коаліції-СВ" у РФ працює Центральний науково-досліджувальний інститут "Буревестник". Заявляється, що САУ зможе уражати цілі на відстані до 70 км. Її основне призначене полягає в ураженні командних пунктів, вузлів звʼязку, ведені контрбатарейної боротьби та ударів по живій силі.

"Коаліція-СВ" має мати дальність стрільби до 70 км

Заявлені характеристики:

максимальна дальність стрільби — 70 км;

довжина ствола — 52 калібри;

боєкомплект — 70 снарядів;

швидкострільність — 16 пострілів за хвилину.

Наразі невідомо, яким чином буде досягати дальність у 70 км, адже для цього потрібно або робити довший ствол, або мати потужніші боєприпаси, що негативно впливає на знос гармати. Американський Excalibur під час випробувань демонстрував таку дальність, але з гармати довжиною 58 калібрів. Стрільби відбувались на експериментальних версіях гаубиць. При цьому у РФ стверджують, що стрільба звичайним уламково-фугасним снарядом буде складати 40 км.

Також варто зазначити, що "Коаліція-СВ" вперше була показана у 2015 році. Вона мала завершити державні випробування у 2020 році. В кінці 2021 році у ЗС РФ було близько 26 машин.

Нагадаємо, 7 серпня аналітики писали, що у РФ повернулись до виробництва САУ "Пат-С", але є сумніви у її життєздатності.

27 липня у РФ завершили випробування колісної гаубиці "Мальва", яка має гармату з "Мста-С".