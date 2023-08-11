Для ЗСУ постачали неякісні куртки за 35 млн гривень, — Офіс генпрокурора (фото)

Зимовий одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн замовили восени 2022 року. Товар, який привезли в Україну, неможливо використовувати за призначенням. Затримано директора фірми-постачальника.

Міноборони України у 2022 році закупило куртки для ЗСУ на суму 35 млн грн, однак товар приїхав у неналежному вигляді. Офіс генпрокурора викрив директора фірми-постачальника. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою було укладено договори на постачання форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Умови договору передбачали постачання вітровологозахисних і утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод склала 35 млн гривень. Однак компанія-постачальник, отримавши спочатку передоплату, яка перевищувала п'ять млн грн, а потім решту суми, обумовленої умовами контракту, поставила "товари неналежної якості".

В Офісі генпрокурора заявили, що військова форма не відповідає технічним умовам, її не можна використовувати за призначенням.

Фото: Офіс генерального прокурора

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрито та повідомлено про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України). Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн", — повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Правоохоронці затримали підозрюваного. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину, зокрема, серед військових чиновників.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про закупівлі Міноборони. За інформацією журналістів, восени 2022 року відомство замовило зимовий одяг для військових у турецької фірми, однак товар приїхав низької якості. Журналісти припускають, що замість зимових курток військовим привезли літні або товар був пошитий із низькоякісної тканини. Крім того, одяг ввезли в Україну за ціною, що втричі перевищує початкову. Після чого куртки з партії нібито з'явилися на OLX.

Журналісти також зазначили, що фірма-постачальник нібито не турецька, а належить такому собі Роману Плетньову із Запоріжжя. Компанія в жовтні-грудні ввезла в Україну з Туреччини 233 тисячі курток на 20 мільйонів доларів і 202 тисячі штанів на 13 мільйонів доларів.