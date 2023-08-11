Десантні операції та рейди: британські командос навчили 900 українських морпіхів (відео)

За словами міністра оборони Бена Воллеса, українських військових тренували елітні спецпризначенці, що допоможе розбудувати Україні власні морські сили та розширити діяльність в морському середовищі.

Близько 900 українських морських піхотинців повертаються додому після навчання армійських командос та Королівської морської піхоти у Великій Британії. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Впродовж 6 місяців українських морпіхів навчали британські командос та морські піхотинці. Вони навчали бійців здійснювати десантні операції на малих човнах, а також здійснювати рейди на берег. Зазначається, що це перша програма амфібійної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Кульмінацією навчань було планування та проведення рейдів українськими морпіхами вдень та вночі.

"Ця програма підготовки, яку проводять елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні розбудувати власні морські сили та розширити свої можливості діяти в морському середовищі", — заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Зазначається, що усього навчання проходили 900 українських морських піхотинців. Окрім рейдів він містив підготовку з використання протитанкових комплексів NLAW та ПЗРК Stinger. А також використання мінометів, БПЛА для розвідки, як проходити перешкоди по типу "зубів дракона", які побудували окупанти на лінії фронту.

"Навчання, яке я отримав від Королівської морської піхоти Великобританії, було набагато інтенсивнішим, ніж я очікував. Я так багато навчився і ніколи не очікував, що буду робити те, що робив. Весь шлях наші британські інструктори були поруч з нами, показуючи нам, як рухатися та як працювати разом у невеликій команді – це матиме значення, коли ми повернемося додому в Україну", — розказав один з українських морпіхів.

Обладнання, яке використовується під час навчань відбувається з такими ж зразками озброєння, що Британія передає Україні.

Навчали українських військових командос з 42 та 47 Commando Raiding Group разом з армійськими Commando Engineers й навідниками королівської артилерії 29 Commando. Також до навчань були залучені нідерландські військові з Корпусу морської піхоти.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ показали, як відбувається контрнаступ морпіхів на півдні Україні.

24 липня морпіхи показали, як вщент знищили російський бронетранспортер.