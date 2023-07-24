Окупанти залишили техніку: морпіхи знищили БТР росіян (відео)

Завдяки безпілотникам українські захисники зафіксували ворожу техніку на полі та згодом знищили.

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Аеророзвідниками підрозділу "Сови" 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували техніку російських окупантів. У Facebook опублікували відео роботи.

Завдяки безпілотникам зафіксували ворожу техніку на полі. Виявилося, що екіпажу ній не було. Все ж українські захисники вирішили ліквідувати техніку.

"Прогріли ворожий БТР, який окупанти лишили на полі бою", – йдеться у дописі.

Знищення техніки РФ у липні 2023 року

ЗСУ 20 липня успішно знищили 152-мм гаубицю Д-20 в районі Бахмута. Російські війська облаштували позицію для артилерійської установки серед цивільної інфраструктури. Згодом аеророзвідка зафіксувала артилерійську установку. З'ясувалось, щоб у гарматі був боєкомплект, який після влучання згодом здетонував.

Волинські тероборонівці 24 липня застосували 155-мм гаубицю FH-70 і знищили БМП. Бійці з Волині зафіксували російську техніку завдяки дронам та знищили у лісі російську техніку за допомогою 155-мм гаубиці FH-70. Бійці пообіцяли й надалі знищувати техніку російських загарбників.

Українські бійці за допомогою дрона знищили танк Т-90 росіян під Бахмутом. Російський основний бойовий танк прийнятий на озброєння в 1992-му році регулярно ліквідовують на фронті.

Нагадаємо, бійці 33 бригади ЗСУ знищили російську БМП. Екіпаж російської техніки обстрілював українські підрозділи та намагався заховатися у густій рослинності, але українські захисники чітко фіксували пересування техніки та знищили її.