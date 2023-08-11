На металобрухт: ЗСУ знищили російський танк Т-80 РФ під Бахмутом (відео)

Російську бронемашину вартістю близько 2 млн дол. вдалося знищити дроном з вибухівкою, який коштує близько тисячі доларів.

Командувач Сухопутними військами генерал Сирський показав кадри роботи аеророзвідувального підрозділу ЗСУ на Бахмутському відтинку фронту. Розвідники виявили та знешкодили бронемашину ЗС РФ, яка стріляла у бік українських позицій. Про це розповідається у Telegram-каналі командувача.

Вказано, що на відео — спецоперація, втілена бійцями окремої 80 десантно-штурмової бригади ДШВ. Перші кадри показують танк Т-80 армії РФ, який виїхав на позицію для стрільби — ховався між деревами посеред поля. За ним згори стежив дрон — у кадр потрапив навіть постріл у напрямку українських захисників.

За кілька секунд російський танк задимів і загорівся. Ще за якусь мить — спалах від детонації БК. Останні кадри показують почорнілу від сажі одиниць військової техніки ворога, яка перетворилась "на металобрухт".

Інших деталі щодо події — дати та місця — офіційно не вказано. Лише на сторінці Facebook командування ДШВ зазначено, що удар по російському Т-80 завдали за допомогою FPV-дрона з вибухівкою.

Зазначимо, у мережі можна знайти інформацію про попередні вдалі спецоперації бійців 80 бригади. Наприклад, повідомлялось, що вони знищили ЗРК "Бук" на південний схід від Бахмуту — у районі сіл Роти та Відродження, за 20 км від лінії боїв. Тож вірогідно, що знешкодження танка також відбулось десь неподалік.

Точка, в якій 80 бригада знищила російcький "Бук" - DeepState Фото: DeepState

Згідно з аналітикою волонтерської спільноти DeepState на Бахмутському відтинку фронту на Донеччині тривають важкі бої. Сутички з ворогом відбуваються як північніше від тимчасово окупованого населеного пункту, так і південніше (біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки).

Місцевість на південь від Бахмуту, де точаться бої Фото: DeepState

Генеральний штаб ЗСУ у крайньому звіті станом на ранок 11 серпня наголосив, що протягом минулої доби Силам оборони довелось відбивати атаки ЗС РФ на північний захід від Бахмуту — біля села Богданівки. Крім того, того ворог обстріляв 15 населених пунктів на 50-кілометровому відтинку фронту.

Ситуація біля Бахмуту станом на ранок 11 серпня 2023 року - Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадуємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів деталі про підготовку українських десантників. З його слів, навчання пройшли близько 900 бійців ЗСУ.

Тим часом надійшла чергова новина з фронту: Сили спецоперацій знешкодили установку "Торнадо", а також ще кілька гармат армії РФ.