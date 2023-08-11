Удар РФ по готелю в Запоріжжі: у мережі з'явились кадри з моментом влучання ракети (відео)

Відомо вже про 19 поранених та одну загиблу внаслідок ворожої атаки. Серед постраждалих є діти.

10 серпня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл Запоріжжя. Снаряди зруйнували готель Reikartz в центрі міста, постраждали діти. Як передає Фокус, 11 серпня у соцмережах з’явились кадри "прильоту".

На цей момент відомо вже про 19 постраждалих, четверо з них — діти. Одна жінка загинула внаслідок атаки. Відповідні дані опублікувала пресслужба Головного управління ДСНС України у Запорізькій області в соцмережах.

За інформацією ДСНС, удар стався 10 серпня о 19:20.

"Надзвичайники, які прибули на місце, ліквідували загоряння автомобіля на площі 5 кв. метрів та провели обстеження понівеченої будівлі готелю. Правоохоронці та рятувальники евакуювали відвідувачів закладу", — розповіла пресслужба.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Психологи ДСНС надали допомогу 23 постраждалим.

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства. Про це проінформувала пресслужба відомства.

"Армія РФ завдала чергового ракетного удару по інфраструктурі Запоріжжя. Дві крилаті керовані ракети влучили по території готельно-ресторанного комплексу в центрі міста", — йдеться в публікації.

Фото: Запорізька обласна прокуратура Фото: Запорізька обласна прокуратура

У прокуратурі повідомили, що загиблій було 66 років.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано будівлю готелю, пошкоджено та знищено припарковані автомобілі", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 10 серпня ЗС РФ вдарили ракетами по Запоріжжю. Повідомлялось, що ворожий снаряд влучив у готель Reikartz, де був денний табір для дітей віком 6-13 років. На щастя, дітей забрали до 18:00.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун 10 серпня відреагувала на атаку російських військ. Вона повідомила, що у готелі Reikartz зупинялись співробітники ООН та інших гуманітарних організацій, та назвала удар "неприпустимим".