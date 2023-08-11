Згорів до тла: ЗСУ одним дроном знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Як розповіли українські захисники, сучасна російська техніка не витримала удару FPV-дрона і загорілася.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили російський танк Т-90М "Прорив". Про це 11 серпня повідомили у пресцентрі бригади та опублікували відповідне відео.

Як розповіли військові, новітній російський танк був вражений завдяки професіоналізму операторів FPV-дронів.

За даними народного депутата України Юрія Мисягіна, бій стався в районі Кліщіївки Донецької області.

До речі, вартість одного російського танка Т-90М "Прорив" оцінюється в 4,5 мільйона доларів. У той час, як зазначав раніше нардеп, ціна одного FPV-дрона становить лише кілька сотень доларів.

Нагадаємо, що це вже не перший танк Т-90М, який українським захисникам вдалося знищити за допомогою FPV-дрона. 7 серпня повідомлялося про аналогічний випадок у Донецькій області. Тоді танк знищили в районі населеного пункту Миколаївка Друга.

Нагадаємо також, 9 серпня повідомлялося, що Сили оборони за допомогою безпілотника-камікадзе знищили російських окупантів, які пливли в човнах по Дніпру в районі Херсонської області.