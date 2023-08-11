Знищено міномети, артсистеми, склади БК: у ЗСУ розповіли про успіхи на Півдні

За добу на Таврійському напрямку було вбито 49 окупантів, а 208 — поранено. Сили оборони знищили 16 одиниць військової російської техніки, розповів генерал Олександр Тарнавський.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України рухаються вперед та мають успіхи на Таврійському напрямку. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Таврійський напрямок. Є рух вперед та успіхи", — сказав Олександр Тарнавський.

Він зазначив, що протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1464 вогневих завдання. Зокрема, за останню добу ворог втратив вбитими, пораненими та полоненими 257 людей, з яких 49 загиблих та 208 поранених.

Також було знищено 16 одиниць військової російської техніки: чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, реактивна система залпового вогню (РСЗВ), безпілотний літальний апарат (БпЛА), п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім цього, українські бійці знищили п'ять складів з ворожими боєприпасами.

Нагадаємо, 11 серпня Фокус писав, що речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, що ворог почав штурмувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки, Куп'янська, Лимана та на Запоріжжі, проте Сили оборони стримують спроби противника. Також українські військові продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

8 серпня заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив, що на Південному напрямку окупанти почали перекидати резерви з другої лінії оборони на першу. Ворог використовує додаткові сили, які складаються, зокрема з більш елітних частин ЗС РФ.