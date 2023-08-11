Уряд ФРН не розглядає постачання Україні далекобійних ракет Taurus, — Bild

Деякі німецькі депутати виступили з критикою цієї ситуації і заявили, що ні федеральний канцлер Німеччини, ні міністр оборони країни не вчаться на своїх помилках.

Згідно з інформацією, опублікованою в журналі Der Spiegel, уряд ФРН розглядає питання про те, щоб найближчими місяцями Німеччина могла поставити українській армії далекобійні ракети Taurus із запасів Бундесверу. Однак ні в Канцелярії ні, в Міноборони не знають про швидке або вже ухвалене рішення цього питання. Про це 11 серпня написали журналісти німецького Bild.

У публікації процитували слова високопоставленого чиновника з федерального уряду. За його словами, хоча на ухвалення рішення щодо Taurus чиниться тиск з усіх боків, "наразі нічого не готується".

"Наразі жодного рішення щодо цього не готується", — заявив журналістам чиновник.

Прессекретар Міністерства оборони також заявив виданню, що жодних змін у поточному стані справ із передачею Україні ракет дальньої дії Taurus не відбулося, і політичного рішення щодо постачання не ухвалено.

Водночас експерт з питань оборони при Бундесвері Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала цю ситуацію. За її словами, Німеччина володіє достатньою кількістю ракет Taurus, які так необхідні українським силам.

"Я думаю, що проблема знову у відомстві канцлера, де намагаються не дати цьому питанню виплисти на поверхню. Мене дуже дратує, що ми знову ведемо дискусію, яка дуже нагадує мені дискусію про постачання танків", — наголосила вона.

У такому тоні висловився й експерт з оборони Флоріан Хан. За його словами, ні канцлер Олаф Шольц, ні міністр оборони Борис Пісторіус не винесли уроків зі своїх помилок.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомило про те, що уряд ФРН, імовірно, змінив свою негативну позицію щодо поставок крилатих далекобійних ракет Taurus в Україну. За наданими журналістам даними, у Німеччині можуть "підкрутити" ці ракети, щоб Україна не завдавала ударів по території РФ.