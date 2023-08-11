Двох російських офіцерів судять у справі про "напад України на РФ", — росЗМІ

В основі кримінальної справи — події квітня 2022 року. Тоді повідомлялося про вибухи та пожежу на складі боєприпасів у Бєлгородській області. У справі проходять двоє офіцерів, яких звинувачують у порушенні правил бойового чергування під час "раптового нападу на територію РФ".

Двох російських офіцерів можуть відправити до в'язниці на десять років у справі про "напад України на Росію", якому вони не змогли запобігти. Про це пишуть у російському виданні "Коммерсант".

За інформацією журналістів, суд у Москві розгляне першу кримінальну справу про порушення правил бойового чергування з відбиття раптового нападу на територію РФ (ч. 2 ст. 340 КК РФ), вчинене після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фігурантами виступають двоє старших офіцерів ЗС РФ — підполковник Анатолій Бондарєв і майор Дмитро Дмитраков. За версією слідства, вони не змогли запобігти у квітні 2022 року обстрілу ЗСУ своєї частини в Бєлгородській області, зокрема складу боєприпасів. Унаслідок атаки загинули семеро військовослужбовців. Також було знищено 15 одиниць різної військової техніки.

Журналісти зазначають, що засідання, найімовірніше, відбудеться в закритому режимі, а публічним стане оголошення резолютивної частини судового рішення.

За інформацією ЗМІ, в основу справи лягли події 27 квітня 2022 року. Тоді в мережі повідомляли про вибухи і пожежі в районі села Стара Нелидівка Бєлгородської області. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомляв про загоряння на складі боєприпасів.

Після того, що сталося, військова прокуратура почала розслідування. Заарештували майора Дмитра Дмитракова, а пізніше звинувачення висунули його начальнику, підполковнику Анатолію Бондарєву.

Окружний військовим суд оприлюднив інформацію про 15 знищених одиниць військової техніки, ще 30 одиниць постраждали. Також повідомлялося про втрати серед військовослужбовців РФ. За інформацією слідства, семеро людей загинули, ще 43 дістали поранення.

Нагадаємо, 11 серпня Збройні сили Російської Федерації атакували Україну чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", які запустили з чотирьох літаків МіГ-31К. "Приліт" зафіксували на Прикарпатті. Ракета влучила в житловий будинок у Коломийському районі Івано-Франківської області, де проживала сім'я з трьома дітьми. Унаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.

Також 11 серпня ворог атакував українську столицю. Уламки ракети були зафіксовані в Оболонському та Дніпровському районах Києва.