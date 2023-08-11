У BAE Systems показали хід розробки літака 6 покоління Tempest (відео)

Велика Британія, Італія та Японія спільно розробляють винищувач наступного покоління. Нові літаки мають надійти в стрій у 2035 році.

Американська оборонна компанія BAE Systems показала відео, в якому розповіла про прогрес створення винищувача 6 покоління. Про це повідомляє пресслужба у твіттері.

На кадрах показали рендери перспективного винищувача, який розробляється в кооперації трьох країн: Великої Британії, Японії та Італії. Він отримав назву Tempest на честь ударного літака-перехоплювача часів Другої світової війни Hawker Tempest.

Наразі виробник проводить дослідження щодо оптимального дизайну винищувача. Він має надавати високий рівень непомітності. Літак має поглинати радіоелектронні промені ворожих радарів. Остаточно дизайн мають затвердити у 2024-2025 роках. Тоді ж побудують перший прототип, а перший політ буде у 2028 році.

Tempest отримає британсько-японський двигун, який створюється компанією Rolls-Royce і японською IHI. Літак буде працювати разом із безпілотниками BAE Mosquito в ролі "відданого відомого".

На основі науково-технічних досліджень, які проведуть три країни, Японія планує створити літак під назвою F-X. Королівські Повітряні сили мають прийняти Tempest у 2035 році до свого складу.

Нагадаємо, 14 червня ЗМІ писали про створення винищувача Tempest. Інженери розказали про особливості силової установки та ПЗ.

10 серпня американський винищувач 6 покоління отримає революційні засоби звʼязку та РЕБ, щоб зберегти панування в повітрі.