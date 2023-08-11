Мільярди для України: Байден випробовує Конгрес США, просячи грошей на допомогу ЗСУ, — NYT

За словами журналістів, американський президент Джо Байден зробив підтримку України візитною карткою своєї зовнішньої політики. Він стверджує, що для американської безпеки важливо протистояти агресії в Європі.

Президент США Джо Байден випробовує Конгрес США, шукаючи гроші для допомоги ЗСУ. Розгляд прохання виділити ще мільярди доларів Україні стане перевіркою для Республіканської та Демократичної партій. Про це пише The New York Times.

За словами журналістів, це перше подібне звернення американського лідера до Конгресу відтоді, як республіканці здобули більшість місць у Палаті представників у січні 2023 року. Тоді вони пообіцяли більше не виписувати "незаповнені чеки" для допомоги Україні.

Видання пише, що для Байдена — підтримка України є головним елементом своєї зовнішньої політики. Він стверджує, що для Америки важливо протистояти агресії Росії в Європі. Однак колишній президент Дональд Трамп може зробити вторгнення РФ в Україну головним питанням на виборах у 2024 році. Раніше він відмовився підтримати перемогу України у війні.

Деякі прихильники України вважають, що дебати щодо запиту Байдена можуть стати критичним моментом у війні, бо пошлють сигнал Кремлю про те, наскільки в американцях сильний дух.

Журналісти зазначили, що 71% республіканців виступають проти додаткової допомоги Україні, тоді як 62% демократів підтримують її.

Видання зазначило, що в Білому домі розраховують на допомогу сенатора Мітча Макконнелла з Кентуккі. Він лідер республіканської меншості, яка яро підтримує Україну. Ба більше, він часто підштовхував Байдена до більш рішучих дій.

Нагадаємо, що журналісти писали, що Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі близько 40 млрд. Частина грошей призначена для України. Американський президент і його команда з національної безпеки неодноразово заявляли, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно", щоб витіснити Росію з її кордонів.