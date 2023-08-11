У Джидді Туреччина закликала долучити Росію до переговорів щодо України, — ЗМІ

На думку представника Туреччини Акіфа Чагатай Килича, без участі РФ неможливо досягти результату в переговорах. У Німеччині вважають, що це неможливо, поки ЗС РФ не припинять атаки.

Представник Туреччини на саміті в Саудівській Аравії, присвяченому ситуації в Україні, Акіф Чагатай Килич, заявив, що "без залучення Росії до пошуку рішень не вдасться досягти ні результату, ні розв'язання проблеми". Про це 11 серпня пише турецьке видання Hürriyet.

Таким чином, повідомляє видання, Туреччина намагається дати зрозуміти, що вона готова зробити кроки для зближення з Росією в питанні відновлення "зернової угоди".

Однак, як зазначають турецькі журналісти, думка представників Німеччини є протилежною — вважається, що включення Росії в переговори на цьому етапі буде недоречним. Німеччина стверджує, що "Росія повинна приєднатися в потрібний час", маючи на увазі припинення атак з боку Росії.

Також згідно з джерелами ЗМІ, третє засідання ініціативи Саудівської Аравії щодо України очікують у жовтні, і можливо, що воно відбудеться в Туреччині.

Видання підкреслює, що Туреччина — практично єдина країна, яка говорить відкрито і чітко з усіма сторонами переговорного процесу. Турецька влада стверджує, що у світлі майбутнього миру в регіоні, а також загрози економічним труднощам для всього світу, війну в Україні необхідно припинити.

5-6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулася зустріч радників з національної безпеки та зовнішньої політики 42 країн — "мирний саміт" із відновлення "стійкого і справедливого миру" для України. На цьому заході не було підписано спільного документа, але всі учасники підтвердили свою підтримку принципу територіальної цілісності держав і погодилися на проведення подальших зустрічей. Зустріч відбулася без участі Росії.

Також повідомлялося, що після зустрічі в Саудівській Аравії Україна збирається провести ще два саміти миру щодо закінчення війни за формулою президента Володимира Зеленського.