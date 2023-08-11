Загальна мобілізація в Україні: чи можна оскаржити рішення ВЛК

Рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) можна оскаржити в досудовому та судовому порядках, розповіли журналісти.

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація до 18 листопада. В цей період чоловіки призовного віку від 18 до 60 років можуть отримати повістки. Призвати можуть лише тих військовозобов'язаних, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає придатними до служби. Проте військовозобов'язані можуть оскаржити рішення ВЛК після її проходження. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

Якщо військовозобов'язаний після проходження ВЛК не згоден з рішенням, він може оскаржити його в досудовому та судовому порядках. Зокрема, результатом досудового порядку оскарження ухвали комісії може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.

При досудовому порядку оскарження потрібно звернутися до ВЛК найвищого рівня:

ВЛК районного (міського) територіального центру — до ВЛК області чи Києва;

ВЛК областей — до ВЛК регіонів.

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК.

Тоді як у такому випадку потрібно подати наступні документи для оскарження рішення:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, вказати причини перегляду;

усі документи, видані комісією;

результати попередніх медичних досліджень (при наявності).

При судовому порядку оскарження рішення можна звернутися відразу, тобто без попереднього використання досудового порядку, або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку. Оскаржувати рішення у судовому порядку можна протягом трьох місяців, якщо був застосований досудовий порядок. Відлік розпочинається з дня вручення рішення про розгляд заяви; та протягом шести місяців із дня винесення відповідного рішення ВЛК.

Нагадаємо, здобувачі вищої та професійної освіти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Просте існують деякі особливості для тих, хто отримує другу або третю вищу освіту та навчається заочно.

Також Фокус розповідав про чотири хвилі мобілізації, під час дії кожної певним категоріям громадян видаватимуть повістки. Проте під час четвертої хвилі — призвуть усіх чоловіків. У Генеральному штабі уточнили, що в Україні не діють хвилі мобілізації, а в кожного регіону є власний мобілізаційний план.