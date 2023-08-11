"Був допитливим і турботливим": з'явилося фото хлопчика, який загинув від удару "Кинджала"

8-річний Володя Балабаник грався у дворі, коли ЗС РФ атакували Івано-Франківську область. Одна з ракет "прилетіла" в будинок його родини. Хлопчик отримав численні поранення осколками. Медики не змогли його врятувати.

Восьмирічний Володя Балабаник загинув 11 серпня внаслідок обстрілу ЗС РФ Івано-Франківської області. Хлопчик навчався в Коломийському ліцеї №2 та у вересні мав піти до третього класу. Його фотографію опублікували в управлінні освіти Коломийської міської ради.

На знімку Володя святкує свій день народження — у червні йому виповнилося вісім років. Хлопчик тримає святковий торт, прикрашений персонажами дитячого мультфільму.

Вчителька Володі Оксана Шегда розповіла, що через повномасштабне вторгнення Росії другий клас Володя закінчив удома. Вчитися йому допомагала мама. У родині, де виховують ще двох дітей, Володю називали "маленьким помічником". Хлопчика дуже любили в класі. Учителі називали його "маленький комедіант" за життєрадісний характер.

"Він був допитливим, старанним, турботливим учнем. Страшно подумати, що парта буде порожня, зошити і підручники залишаться закритими", — написала у себе в Facebook Шегда.

Нагадаємо, 11 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по Івано-Франківській області. Аеробалістична ракета "Кинджал" влучила в приватний будинок у Коломиї, де проживала родина з трьома дітьми. Під час російської атаки 8-річний Володя Балабаник грався у дворі. Унаслідок ракетного удару він отримав численні поранення осколками. Хлопчика госпіталізували в критичному стані з важкими травмами. Протягом 2 годин лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати Володю.

Повідомлялося, що російські війська запустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" із чотирьох літаків МіГ-31К. Українській ППО вдалося збити тільки одну ракету в Київській області. Решту "Кинджалів" зафіксували неподалік аеродрому на Прикарпатті. Одна з них влучила в житловий будинок.

У Повітряних силах України також зазначали, що ударами по району Коломиї ЗС РФ хотіли вразити молодих українських пілотів, які незабаром вирушать за кордон, щоб навчатися на нових типах літаків, насамперед на винищувачах F-16.