Окупанти РФ хочуть позбавити українців доступу до ліків у Херсонській області (відео)

Відомо, що крім доступу до лікарських препаратів, тим, хто відмовився від паспорта РФ, заборонять отримувати гуманітарну допомогу.

Так званий "голова" тимчасово окупованого селища Лазурне Херсонської області Олександр Дудка заявив, що українцям, у яких немає російського паспорта, не видаватимуть медичні препарати та гуманітарну допомогу. Про це повідомили в місцевому пропагандистському Telegram-каналі.

"Медичні препарати, що купуються з бюджету Російської Федерації, громадянам іноземним, тобто громадянам України, не видаватимуться. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули, як бути громадянином іншої країни", — сказав він.

Він зазначив, що також не видаватимуть гуманітарну допомогу тим громадянам, які досі не оформити російські паспорти.

Крім цього, Дудка повідомив, що батьки дітей, які ні разу не відвідали російську школу, спочатку будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. Після цього їх посадять в автобуси, вивезуть на смугу розмежування та відправлять "їх у ваші школи українці". Також він розповів, що нині на території регіону діють дві мови: українська та російська. Зокрема, українськомовні люди не переслідуються, проте вони повинні "поважати країну, яка забезпечує безпеку і допомагає жити".

"Якщо вас не влаштовують закони Російської Федерації, прохання збирати речі і готуватися на виїзд", — заявив він.

Що на нав'язування громадянства РФ кажуть в Києві?

У травні віцепрем'єр України Ірина Верещук заявила, щоб українці в жодному разі не оформляли російське громадянство на окупованих територіях. Вона зазначила, що деяким паспорт потрібен, щоб отримати медичну допомогу чи пенсію, проте вона не може рекомендувати людям брати паспорт РФ, адже "це не тільки про документи, а й про цінності та позицію".

"Не йдіть на співпрацю з окупантами, не беріть російських паспортів. За змоги виїжджайте або дочекайтеся нашої армії. Ми обов’язково деокупуємо ці території", — зазначила Верещук.

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський заявив, що українці, які до окупації не переоформили старі зразки паспорта, ризикують залишитись у так званій "сірій зоні" громадянства після повернення всіх окупованих територій.

Нагадаємо, 5 червня депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, що окупанти перестали видавати життєво необхідну медичну допомогу тим, у кого немає російського паспорта.

6 липня у Центрі національного спротиву заявили, що ворог обманом заманює жителів тимчасово окупованих територій Донецької області до Російської Федерації. Зазначили, що українців змушували прийняти російське громадянство, інакше в іншому випадку — у них не буде доступу до соціальних послуг.