У Польщі запустять військові аеростати: експерт пояснив, як це захистить кордон (карта)

Військові аеростати тримаються у повітрі у 200 разів довше, ніж розвідувальний безпілотник, і зможуть стежити цілодобово за 800-кілометровим кордоном Польщі на сході.

У Польщі планують розгорнути чотири аеростати, щоб стежити за ситуацією на східному кордоні. Аеростати обладнані апаратурою, яка дасть можливість "покрити" всю довжину кордону з Білоруссю, з Калінінградською областю Росії, а також Сувальський коридор на кордоні з Литвою. Про це ідеться у Telegram-каналі редактора рубрики "Військовий фокус" Ігаля Левіна.

У дописі розміщено схему, на якій вказано чотири населених пункти, де можливе розташування аеростатів. Зокрема, ідеться про наступні міста:

Ілава — за 88 км від Калінінградської області;

Елк — за 65 км від Сувальського коридору;

Седльце — за 65 км від кордону з Білоруссю у районі Бресту;

Нисько — за 90 км від кордону з Україною та за 45 км від Ряшіва.

Аеростати в Польщі - можливі точки розташування Фото: Ігаль Левін

Також опубліковано технічні характеристики кількох аеростатів, які випускає компанія TCOM. Аеростати діляться на три види, залежно від вирішуваних задач:

тактичні — корисне навантаження від 27 до 90 кг, здіймають на висоту до 300 м, тримаються у повітрі до 7 днів;

операційні — корисне навантаження від 190 до 385 кг, здіймають на висоту від 900 до 1500 м, тримаються у повітрі до 14 днів;

стратегічні — корисне навантаження від 1,6 т до 3,2 т, здіймають на висоту від 1500 м до 3000 м, тримаються у повітрі до 30 днів.

Види аеростатів фірми TCOM Фото: Ігаль Левін

На сайті компанії-виробника TCOM можна знайти деякі деталі щодо аеростатів. Зокрема, операційні аеростати (або ж повітряні платформи) можуть підняти у повітря від 100 до 190 кг. На платформі можна розмістити сенсори, радар, ретранслятори.

У 2021 році стало відомо про використання подібних систем спостереження. Наприклад, повітряну платформу HAAS запустив Ізраїль (для підсилення ППО), а також Ірак закупив необхідну апаратуру у Туреччини.

Ігаль Левін розповів Фокусу, в чому перевага аеростатів над БПЛА, які могли б виконувати схожі функції: "Ці аеростати оснащені приладами спостереження, сенсорами та датчиками. Один такий аеростат може покривати не маленьку територію та давати постійну картинку. Якщо БПЛА обмежений паливом або зарядом батареї, аеростат може висіти довго і давати постійну картинку 24/7".

Зазначимо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 11 серпня повідомив про навчання, які проводять на 32-ій авіаційній базі, розташованій біля міста Ласьк у центрі країни. Політик вказав, що у навчаннях задіяно батарею ЗРК Patriot та систему бойового управління протиповітряною обороною IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Кількома годинами раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував ситуацію з Польщею. Зокрема, він переклав вину за "нагнітання" на польських політиків, які готують до виборів. При цьому запевнив, що винні у ситуації політики США.

Нагадуємо, 11 серпня президент Польщі Анджей Дуда звернувся до західних країн: поки не гинуть солдати США, захід може сподіватись перемогти Росію "задешево". Між тим наприкінці липня ЗМІ повідомили, що розглядається варіант надсилання в Україну польських військових — таким чином сподівались підсилити ефективність опору країні-агресору.