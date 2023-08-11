Гарантії безпеки: Україна почала двосторонні консультації з Великою Британією

За словами глави ОП Андрія Єрмака, до декларації "Великої сімки" про надання "гарантій безпеки" для України долучилися 13 країн.

Україна розпочала двосторонні консультації щодо "гарантій безпеки" з Великою Британією. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Дійсно, після наших американських колег ми розпочали (консультації — прим. Фокус) з нашими друзями, партнерами з Великої Британії. Це країна, яка за ключовою допомогою є одним із наших головних і стратегічних партнерів", — сказав Єрмак.

За словами керівника ОП, до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України долучилися вже 13 країн. Єрмак також нагадав, що Україна розпочала двосторонні консультації зі США.

Головною метою України наразі є можливість отримати до кінця року перші двосторонні угоди з країнами, які готові надати "гарантії безпеки".

Нагадаємо, під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі країни "Групи семи" погодили рамковий документ про "гарантії безпеки" для України.

3 серпня стало відомо, що Україна почала переговори зі Сполученими Штатами Америки. У перспективі обидві країни мають укласти угоду, в якій будуть прописані довгострокові зобов'язання у сфері безпеки, посилення ЗСУ для оборони та стримування російської агресії.

Політичні експерти зазначали, що йтиметься скоріше про заходи безпеки або гарантії стримування, ніж про гарантії безпеки. Хоча радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода принципово відрізнятиметься від тих хитких обіцянок, які Україна мала від Заходу перед російським вторгненням. А на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у світі буде сформована зовсім інша модель, а гарантії Україні увійдуть до підручників з дипломатії.

Фокус писав 10 серпня, що документи про гарантії безпеки, які в перспективі будуть підписані американською та українською стороною, залишаться чинними незалежно від того, хто стане наступним президентом США.