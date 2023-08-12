"Або помре, або почне новий переворот": Грозєв висловився про майбутнє Пригожина

За словами журналіста-розслідувача, ніхто з російських еліт, крім представників військово-промислового комплексу, не бачить сенсу у війні з Україною.

За пів року засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин може здійснити нову спробу військового перевороту в Російській Федерації. Про це сказав журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times від 11 серпня.

Як зазначає Христо Грозєв, в одному зі своїх виступів президент РФ Володимир Путін назвав Євгена Пригожина "зрадником" у зв'язку з організованим ним заколотом.

"Усі знають, що роблять зі "зрадниками", а Путін цього не робив. Він хоче бачити його мертвим. Він ще не може цього зробити. Через пів року Пригожин або помре, або почне новий переворот. Я не згоден ні з тим, ні з іншим, але я не бачу ні того, ні іншого", — сказав Грозєв.

Розслідувач також констатував, що жодна з груп російських еліт, крім представників військово-промислового комплексу, не бачить сенсу в продовженні війни в Україні. На думку Грозєва, ці люди не хочуть повставати проти влади першими або поодинці.

"Вони не висловлюються, тому що це дилема ув'язненого", — вважає журналіст.

Говорячи про можливі каталізатори нового повстання, Христо Грозєв припустив, що Володимир Путін може бути повалений внаслідок одного з двох сценаріїв.

"Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту", — підсумував Грозєв.

Нагадаємо, 19 березня Христо Грозєв заявив, що Євген Пригожин мріє очолити штаб і для нього важливо здобути політичну роль у РФ, а в разі, якщо з ним трапиться "нещасний випадок", "вагнерівці" підуть на Кремль.

Ми також повідомляли, що за оцінкою ISW від 9 серпня, угода, у межах якої бійці приватної військової компанії "Вагнер" після проваленого заколоту опинилися на території Білорусі, ймовірно, зірвалася.