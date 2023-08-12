"Може стати вирішальним": деградація ЗС РФ створює можливості для прориву ЗСУ, — ISW

За словами американських аналітиків, Росія не має у своєму розпорядженні істотних сил, які вона могла б задіяти як підкріплення, не ризикуючи іншими ділянками фронту.

Бічні передислокації Збройних сил Російської Федерації на ключові ділянки фронту, ймовірно, послаблять російські оборонні рубежі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 11 серпня.

Як зазначають аналітики, ця практика може зірвати наступальні та оборонні операції російських окупантів, а також може призвести до швидкої деградації сил, які використовуються ЗС РФ як підкріплення.

"Російські бічні передислокації, найімовірніше, підвищать ймовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без істотної підтримки в разі прориву України", — вважають американські експерти.

За даними авторів звіту, зараз РФ не має у своєму розпорядженні істотних сил, які вона могла б залучити як підкріплення, водночас не наражаючи на ризик інші ділянки фронту.

"Українські контрнаступальні операції стягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують закріплювати їх там", — констатували аналітики.

Крім того, ЗС РФ перекинули значну кількість своїх військ під Куп'янськ і Сватове. Як зазначають експерти, навіть якщо Україна перестане проводити контрнаступальні дії в цьому районі, окупантам знадобиться певний час, щоб відвести сили для бічної передислокації, не відкриваючи ділянки фронту для атаки.

При цьому аналітики зазначили, що українська сторона все ще має резерви, що дає можливість ротувати підрозділи. У ISW вважають, що українські сили, ймовірно, здатні підтримувати бойовий потенціал, необхідний для продовження виснаження російських сил.

"Таким чином, подальша деградація російських сил, що обороняються, створює можливості для будь-якого українського прориву, який може стати вирішальним", — підсумували в ISW

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 11 серпня, Сили оборони України повернулися до тактики, яку застосовували на початку повномасштабного вторгнення, щоб прорвати російську оборону.

Генерал армії України Микола Маломуж 11 серпня зазначив, що Сили оборони в Запорізькій області штурмують укріплення росіян із флангів, масово застосовуючи новітню техніку. Тому окупанти панікують, бо прорив там означає початок великої наступальної операції зі звільнення Херсонської та Запорізької областей і входження до Криму.