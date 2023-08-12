ЗС РФ атакували Кривий Ріг балістичними ракетами: подробиці від ОВА

Вибухи в Кривому Розі пролунали до ввімкнення сирени. На місці вибуху з'явився дим.

У Кривому Розі зранку 12 серпня, близько 10 години пролунали 2 сильні вибухи. Повітряна тривога на момент атаки не працювала. Про наслідки атаки повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА звернувся до містян з проханням не знімати місця прильотів і не поширювати світлини в інтернеті.

Як повідомляє кореспондент Фокусу в Кривому Розі, 2 вибухи з різницею в кілька секунд пролунали близько 10 години ранку. На момент ракетної атаки повітряна тривога оголошена не була. Сирена ввімкнулася в місті і в Дніпропетровській області вже після вибухів.

Нагадаємо, що 11 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по цивільному об'єкту в Івано-Франківській області. Загинув 8-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що 10 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила в готель Reikartz, де був денний дитячий табір для дітей від 6 до 13 років, але дітей не було в будівлі на момент атаки.