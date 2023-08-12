У Росії впав винищувач Су-30: екіпаж літака загинув

За попередніми даними, причиною аварії стали технічні несправності.

12 серпня в Калінінградській області зазнав аварії літак Су-30, повідомляють росЗМІ з посиланням на інформацію Західного військового округу. За попередніми даними, політ виконувався без боєкомплекту, а причиною падіння стала технічна несправність борту.

Екіпаж багатоцільового винищувача загинув, не встигнувши катапультуватися.

Пізніше російський телеграм-канал 112 написав, що літак упав у Черняхівському районі. Перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав "хлопок" у повітрі, літак накренився і впав. Винищувач практично повністю згорів.

Су-30 — не єдиний літак, який впав у Росії за останні місяці.

Під час збройного заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 23-24 червня російська армія втратила рідкісний і дорогий літак Іл-22, який використовували як ретранслятор, ударний гелікоптер Ка-52, військово-транспортний Мі-8 і кілька інших бортів.

4 липня стало відомо, що винищувач МіГ-31 зазнав аварії, виконуючи навчальний політ у Камчатському краї. Літак літав без боєкомплекту. Його експортна вартість — 35 мільйонів доларів.

17 липня в російському Єйську впав штурмовик Су-25, який виконував тренувальний політ. Судно впало в Азовське море, проте пілот встиг катапультуватися. Щоправда, від смерті його це не врятувало: він заплутався в стропилах парашута і потонув. За інформацією в соцмережах, люди, які купалися в морі, не стали поспішати йому на допомогу.

27 липня в Алтайському краї розбився вертоліт Мі-8, на борту якого було 16 осіб. Після аварії шестеро з них загинули одразу. Вертоліт зачепився за високовольтну лінію.

Раніше Фокус писав, що контррозвідка СБУ знищила на фронті рідкісну БМПТ "Термінатор-2" і танк Т-80.