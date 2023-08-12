"Забезпечать повне очищення": у Раді розповіли, що буде після звільнення військкомів із ТЦК

За словами представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського, такі кадрові зміни можуть порушити процес мобілізації. На місце чинних начальників ТЦК призначать людей, які знають цінність життя.

В Україні планують після звільнення всіх обласних військкомів зайнятися чисткою районних і міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в ефірі телемарафону 12 серпня.

За його словами, одночасно звільнити всіх голів ТЦК на всіх рівнях неможливо, навіть незважаючи на системні зловживання і корупцію, які вдалося вирахувати.

"Це може ускладнити процес мобілізації загалом, оскільки це дуже така чітко працююча структура, незважаючи на наявність системних зловживань і корупційних вчинків. Але, безперечно, коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Федір Веніславський додав, що на місце нинішніх військкомів, які будуть незабаром звільнені, будуть призначені люди, які пройшли війну або за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки військової служби.

"Це відбудеться і на нижчому рівні — на рівні районних, міських територіальних центрів. Тому що треба розуміти, що це головний механізм, який забезпечує, за великим рахунком, поповнення тих неминучих втрат, які несе війна, серед військовослужбовців", — підсумував представник президента у ВР.

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Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що Володимир Зеленський після засідання РНБО доручив звільнити всіх обласних військкомів. За словами глави держави, ТЦК мають керувати люди з військовим досвідом, які не можуть більше виконувати свій обов'язок через поранення з передової.