ЗСУ домоглися тактичного прогресу на двох напрямках, — NYT

Українські війська просунулися на 16-19 км на двох основних напрямках, щоб досягти узбережжя Азовського моря і перерізати шляхи постачання ЗС РФ.

ЗСУ досягли трохи більших успіхів на двох основних напрямках українського контрнаступу, пише видання The New York Times, аналізуючи дані повідомлень західних військових аналітиків. Зокрема, журналісти видання пишуть, що українські війська просунулися на 16-19 км на півдні в бік тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя. Таким чином Сили оборони України намагаються перерізати шляхи постачання ЗС РФ.

На думку військових аналітиків, хоча площа відвойованих ЗСУ територій не така й велика, все ж просування української армії змушує Росію перекидати сюди додаткові війська з інших ділянок фронту.

Наприклад, аналітики з американського Інституту вивчення війни вважають, що успіхи ЗСУ на фронті є тактично значущими і це просування вперед ще більше послабить російські оборонні рубежі. Таким чином з'являється можливість для того, щоб Сили оборони України здійснили прорив, який може стати потенційно вирішальним.

Як зазначає видання, ЗСУ зараз просуваються за двома основними напрямками — через село Старомайорське на південь у бік Бердянська і на захід у бік Мелітополя. Зокрема, останнє місто є життєво важливим логістичним хабом для російських військ. Сили оборони України хочуть вийти до Азовського моря і вбити клин у так званий сухопутний коридор між Росією і Кримом і таким чином можна буде порушити шляхи постачання ЗС РФ.

ЗСУ зараз просуваються за двома основними напрямками — через село Старомайорське на південь у бік Бердянська і на захід у бік Мелітополя Фото: Скриншот

Військові аналітики зазначають, що навіть якщо ЗСУ вдасться прорвати першу лінію оборони ЗС РФ, то у Росії було багато часу, щоб сильно зміцнити інші лінії оборони. Водночас британська розвідка повідомила про те, що російські війська зіткнулися з сильним виснаженням і ведуть важкі бої через натиск ЗСУ.

Видання, з посиланням на аналітиків, пише, що у напрямку наступу в бік Бердянська, українській армії вдалося закріпити свої позиції навколо села Старомайорське, і схоже, що ЗСУ просуваються до села Урожайне, яке є важливим опорним пунктом росіян.

Журналісти зазначають, що якщо Силам оборони України вдасться прорватися через Урожайне або ж обійти його, то українські війська опиняться в межах приблизно 80 км від Бердянська та Маріуполя. З кожним відвойованим кілометром окупованої росіянами території, ЗСУ чинять дедалі більший тиск на російські лінії постачання. Також, за даними військових аналітиків, українські війська ведуть важкі бої в напрямку Мелітополя і мають успіхи в районі села Работине.

за даними військових аналітиків, українські війська ведуть важкі бої в напрямку Мелітополя і мають успіхи в районі села Работине Фото: Скриншот

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