"Не шукає виходу": Путін готується до масштабнішої війни в Україні, — омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, агресивна політика Кремля свідчить про те, що на українській території окупанти не зупиняться і підуть у напрямку Європи. Усе це ставить під загрозу існування демократичного світу.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін міг віддати наказ підготуватися до ще більшої війни з Україною, і про це свідчать кілька чинників. Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у соціальній мережі Facebook 12 серпня.

За його словами, у Кремлі абсолютно не шукають варіанти того, як можна було б закінчити війну в Україні з найменшими для себе наслідками. Навпаки, вони готуються до ескалації конфлікту.

Не так давно Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, який має скасувати необхідність повідомлення різних міжнародних організацій, на кшталт ООН або Ради Європи, про введення в країні воєнного або надзвичайного стану.

Омбудсмен вважає, що такі закони вкотре порушують вимоги Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а поправки до законодавства взагалі дадуть змогу Кремлю репресувати росіян без урахування міжнародного гуманітарного права.

"Про що це говорить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Ба більше — не виключає збройних зіткнень із країнами НАТО. Тому міжнародному співтовариству необхідно серйозно підготуватися до загроз, які походять із Росії", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим омбудсмен закликав західних партнерів запровадити нові санкції проти Росії та збільшити постачання зброї в Україну. Тільки це допоможе зупинити російську агресію і убезпечить Європу.

"Російська агресія продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться на Україні, а може почати ще більш криваву війну в Європі. РФ — це загроза безпеці всього демократичного світу!" — підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган можуть провести зустріч на території Туреччини. Місцеві журналісти зазначають, що основною темою зустрічі двох лідерів стане відновлення "зернової угоди" та обмін полоненими, а статися це може протягом місяця.