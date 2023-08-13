Шестеро вбитих: ЗС РФ вранці обстріляла Херсонщину (фото)

Відомо, що в результаті обстрілу загинули дві дитини — 12-річний хлопчик і дівчинка 23 днів. За цим фактом вже розпочато розслідування.

Вранці 13 серпня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Станіславську громаду Херсонської області, у результаті чого є загиблі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

"Вранці Росія вбила 6 людей на Херсонщині", — сказав Ігор Клименко.

У Широкій Балці загинув місцевий мешканець, сім'я — чоловік, дружина та донечка, якій всього 23 дні, через російський артилерійський обстріл. Також у тяжкому стані до лікарні госпіталізували 12-річного хлопчика, проте він помер у лікарні.

У Станіславові зафіксували 12 прильотів, у результаті чого загинуло двоє чоловіків, ще одну жінку травмовано, вона отримує медичну допомогу.

"Терористи добровільно ніколи не припинять вбивати мирних людей. Терористів потрібно зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", — додав Клименко.

В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 13 серпня 2023 року близько 10:00 російські військові здійснили масивний обстріл декількох населених пунктів Станіславської громади Херсонської області. Унаслідок влучення ворожих снарядів у приватні будинки загинуло шестеро цивільних осіб", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що через ворожі атаки загорілися щонайменше чотири приватні будинки.

Також окупанти обстріляли населені пункти Херсонського та Бериславського районів, в результаті чого є травмовані. Дані поки уточнюються, але поки відомо про щонайменше п'ятьох травмованих.

Фото: Ігор Клименко/Telegram

Нагадаємо, вранці 11 серпня окупанти атакували Івано-Франківську область ракетами Х-47 "Кинджал". Одна з ракет влучила в житловий будинок, де проживала сім'я з трьома дітьми. До лікарні в критичному стані доставили 8-річного хлопчика, проте медикам не вдалося його врятувати.

Ввечері 10 серпня ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. Ракета влучила в готель Reikartz, де був денний дитячий табір для дітей від 6 до 13 років. Під час атаки дітей не було в будівлі. Внаслідок ворожого ракетного удару є загиблі та постраждалі.