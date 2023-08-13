"Вірний друг втомився": вивіз зерна зіпсував дружбу Польщі та України, — ЗМІ

Експорт українського зерна, за даними журналістів, посіяв розбрат між двома союзниками. Варшава заявляє про далеко не найкращі відносини з Києвом і вимагає цінувати допомогу, надану під час великої війни з Росією.

Польща стала одним із найвірніших друзів України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Країна надавала військову та економічну допомогу, приймала мільйони біженців, але через деякий час у Варшаві відчули втому від війни, пише американська газета The Washington Post.

Між польськими та українськими чиновниками, як зазначає видання, минулого тижня відбулося "відкрите зіткнення". Конфлікту передувало висловлювання радника із зовнішньої політики президента Польщі Марціна Пжидача про те, що Києву треба почати цінувати роль, яку зіграла Варшава в останні місяці.

Висловлювання Пжидача були відповіддю на суперечку між країнами щодо експорту українського зерна до Польщі. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль називав дії Польщі недружніми і популістськими.

Продаж зерна для України став екзистенціальною проблемою після того, як минулого місяця армія Росія посилила бомбардування портів у Чорному морі та перерізала основні експортні маршрути на світові ринки, вказують журналісти.

За словами заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського, відносини з Україною зараз не найкращі. Глава польського МЗС додав, що Україна не повинна нападати на союзників.

The Washington Post також пише про наявність потенціалу для конфлікту, оскільки в минулому Польща контролювала частину України, і у двох країн складна історія.

"Є два чутливих питання між Польщею та Україною. По-перше, це багаторічна історія складних відносин, а по-друге — нове питання про вивезення українського зерна", — сказав директор Центру східних досліджень у Польщі Войцех Конончук.

Фермери стали основою виборчої кампанії правлячої в Польщі партії "Право і справедливість". Питання про зерно перетворилося на камінь спотикання для польського уряду, оскільки цієї осені мають відбутися вибори, додали оглядачі.

Нагадаємо, що глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив 10 серпня про закінчення найгарячішого етапу суперечки з Україною.

Фокус також писав про погіршення ситуації з безпекою на польсько-білоруському кордоні. Польські військові почали операцію RENGAW, мета якої навчити особовий склад армії стримувати агресора.