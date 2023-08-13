"Кульмінація": екскомандир "Айдару" розповів про прорив ЗСУ під Запоріжжям (відео)

Під час контрнаступу українські захисники ведуть важкі контактні бої з окупантами, іноді просто у ворожих окопах. Іноді може переходити навіть у рукопашну.

На напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового ЗСУ подолали першу лінію оборони і фактично вже дійшли до ось другої лінії. Про це сказав в інтерв'ю Radio NV екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

За його словами, на напрямках Роботиного, Старомайорського та Оріхового на Запоріжжі ЗСУ подолали першу лінію оборони, яка була суцільним мінним полем і фактично вже дійшли до другої лінії.

"Перші дві розраховані саме на те, щоб довго й наполегливо відбивати наші штурми. Перша лінія була зроблена на дуже значній протяжності — це були суцільні мінні поля. От саме сотні квадратних кілометрів замінованої території. Третя лінія — найглибша. Це певною мірою лінія життєзабезпечення для перших двох. Її окремо тримати навряд чи буде реально", — сказав він.

Він додав, що другу лінію оборони не можна було зробити як одне велике мінне поле. Це суцільна лінія саме із викопаних траншей і окопів, які майже всі з'єднані між собою в одну таку велику викопану мережу, а через кожні 5−10 кілометрів бетоновані доти.

"Не треба очікувати, що там буде швидкий прорив. Дива господні бувають. Але якщо виходити не зі сподівання на диво, то на розбір першої лінії в нас пішло під два місяці. Є підстави вважати, що друга лінія буде даватися приблизно в такому ж темпі", — сказав він.

Євген Дикий додав, що українські захисники ведуть важкі контактні бої з окупантами, іноді просто у ворожих окопах.

"Кульмінація ближнього бою — це коли наші захисники застрибують саме в їхні траншеї" і всередині ведуть ближній контактний бій. Це один з найважчих видів боїв, які взагалі існують. Це коли ти реально перед собою бачиш обличчя твого ворога. Це інколи може переходити навіть у рукопашну. Тобто, це найважче. Це потребує найбільшої мужності", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, що Сили оборони проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ панічно укріплюють оборону Токмака, Бердянська, Мелітополя у Запорізькій області, а колаборанти тікають до Росії і за кордон.