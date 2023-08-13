"Нездоланна перешкода": Польща закриється від Білорусі "Абрамсами" та "Апачами" (фото)
Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що очікує схвалення про закупівлю військової техніки наступного тижня.
"Абрамси" разом з "Апачами" сформують бар'єр, який закриє Бжеську браму, — заявив міністр оборони Польщі. Маріуш Блащак зазначив, що вже наступного тижня очікує на рішення Конгресу США ухвалити запит щодо гелікоптерів Apache і танків Abrams. Про це повідомляє TVP Info.
Блащак уточнив, що ці закупівлі мають вирішальне значення для безпеки Польщі.
"Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США ухвалити наш запит щодо ударних гелікоптерів "Апач", і "Абрамси" разом з "Апачами" сформують бар'єр, який закриє Бжеську браму", — заявив очільник Міноборони.
Він пояснив, що "Брама Бжеська — це термін для позначення рівнини в околицях Бреста", тобто території на кордоні з Білоруссю. Це смуга завширшки близько 80 кілометрів, між річками Нарев і Буг.
"Річ у тім, що танки "Абрамс" разом з "Апачами" становлять нездоланну перешкоду", — зазначив він.
Також Блащак пояснив, яка ще військова техніка охоронятиме польський кордон: це південнокорейські танки K2 Black Panther, бойові літаки FA-50, високомобільна реактивна артилерійська система HIMARS.
"Після вісімнадцятирічної перерви ми відтворили військову частину 1-шу ракетну бригаду", — додав голова Міноборони.
Блащак сказав, що для виробництва озброєнь використовується як польська оборонна промисловість, так і підприємства оборонної промисловості союзних країн.
Про намір закупівлі 96 гелікоптерів Apache Міністерство національної оборони Польщі заявило торік. У травні 2023 року відповідної домовленості було досягнуто з американською стороною.
Раніше стало відомо, що в Польщі планують підняти в повітря чотири аеростати, щоб стежити за ситуацією на східному кордоні. Аеростати обладнані апаратурою, яка дозволить "покрити" всю довжину кордону з Білоруссю, з Калінінградською областю Росії, а також Сувальський коридор на кордоні з Литвою.
А днем раніше 12 серпня Маріуш Блащак відвідав східну Польщу, де зараз несуть службу солдати Війська Польського для підтримки Прикордонної варти. На кордоні з Білоруссю формується резерв на випадок погіршення ситуації.