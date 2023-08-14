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ЗС РФ атакували Одещину дронами-камікадзе та "Калібрами": є постраждалі (фото)

Діана Бондаренко
Фото: ОК "Південь" | Уночі ворог атакував Одещину

Під час масованих атак росіяни випустили в напрямку регіону 15 Shahed і 8 крилатих ракет морського базування. Уламками пошкоджено супермаркет і гуртожиток одного з навчальних закладів.

Уночі 14 серпня Збройні сили Російської Федерації тричі атакували Одеську область. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram.

"Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і 8 ракет морського базування типу "Калібр", — сказав Сергій Братчук.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони відбили всі атаки. Проте уламками від ворожої ракети, спрямованої в середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет. Також унаслідок вибухової хвилі було понівечено вікна та балкони в кількох будинках, побито автівки, що були припарковані поруч. Зокрема, на двох об'єктах спалахнули пожежі.

Фото: ОК "Південь"

За словами Братчука, попередньо відомо про трьох постраждалих-працівників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Голова громадської ради при ОВА Сергій Братчук заявив, що ворог і надалі намагатиметься атакувати, тому Україні потрібно отримати ще більше засобів протиповітряної оборони. Також він подякував усім, хто під час нічних сигналів повітряної тривоги дотримався правил поведінки.

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Нагадаємо, 13 серпня російські військові обстріляли Станіславську громаду Херсонської області. Через ворожу атаку загинули шестеро людей, зокрема місячна дівчинка та 12-річний хлопчик. У результаті цього в Офісі генпрокурора заявили про початок досудового розслідування.

Уранці 11 серпня ЗС РФ обстріляли Івано-Франківську область ракетами Х-47 "Кинджал". Ворог запустив чотири ракети, одну з них було збито в Київській області. Тоді як ще одна влучила в житловий будинок, де проживала сім'я з трьома дітьми на Івано-Франківщині. До лікарні в критичному стані доставили 8-річного хлопчика, проте медикам не вдалося його врятувати.