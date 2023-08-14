Мобілізація в Україні: кого з чоловіків не призвуть до армії

Законодавство передбачає, що одразу кілька категорій військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Йдеться про непридатних до військової служби та громадян, які самостійно виховують дитину.

Деякі категорії військовозобов'язаних можуть не призвати до армії під час проведення загальної мобілізації в Україні. Це питання регулюється статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так не підлягають призову до армії під час мобілізації:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час військовозобов'язані;

непридатні за станом здоров'я або за віком;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років:

якщо самостійно виховують дитину до 18 років;

які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, або їхня повнолітня дитина є особою з інвалідністю I чи II групи;

на утриманні яких перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 18 років;

хто на постійній основі доглядають осіб, які потребують турботи;

у кого дружина (чоловік) або один із батьків є особою з інвалідністю I чи II групи, якщо такі особи не мають інших працездатних осіб;

ті, хто має неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), яка вже проходить військову службу.

Нагадаємо, здобувачі вищої та професійної освіти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Проте є періоди, коли громадяни втрачають можливість відстрочки від мобілізації під час вступної кампанії. Також існують певні особливості для тих, хто отримує другу-третю вищу освіту та навчається заочно.

13 серпня Фокус писав про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо військовозобов'язаний з ним не згоден. Зокрема, це можна зробити в досудовому та судовому порядках.