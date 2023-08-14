На авіашоу в США розбився радянський винищувач МіГ-23УБ (відео)

Літак впав в кількох метрах від житлового будинку. Наразі Федеральна агенція авіації проводить розслідування.

В американському штаті Мічиган розбився радянський літак МіГ-23УБ під час завершення авіашоу Thunder Over Michigan. Про це повідомляє The War Zone.

Під час виконання маневру льотчикам довелося катапультуватися з літака МіГ-23УБ. Винищувач врізався в землю, а льотчики впали у воду. Літак знаходився у приватність колекції колишнього льотчика Військово-морських сил США Дена Фліера. Він вів свій YouTube-канал, на якому показував салон винищувача та його можливості.

У 2023 році борт під номером N23UB брав участь в авіашоу, щоб порадувати шанувальників авіації. Зазначається, що МіГ-23 — це сам по собі рідкісний літак, а у готовому до польоту стані ще більше. Проте для нього це вже не перша аварія, пишуть журналісти. 28 липня з МіГ-23 впала частина лобового скла під час іншого шоу.

Літак упав біля будівлі, обійшлося без жертв. Льотчики також не зазнали серйозних трав, їх доставили у лікарню для профілактичного огляду. Авіашоу після інциденту скасували. Розслідувати падіння буде Федеральна авіаційна адміністрація.

Відео від льотчика про МіГ-23

МіГ-23 — це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Перший політ відбувся у червні 1967 році. У деяких африканських країнах, а також в КНДР та Казахстані МіГ-23 досі перебувають в експлуатації.

Нагадаємо, 12 серпня у РФ впав винищувач Су-30 під час показових польотів. Екіпаж загинув.

8 серпня росЗМІ писали, що винищувач Су-57 отримав модернізацію у вигляді нового бортового обладнання та РЕБ.