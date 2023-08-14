Перший крок до Мелітополя: у чому важливість просування ЗСУ в Роботине, — Forbes

Для російської армії є декілька важливих стратегічних пунктів. Одним із них є Роботине, де стоять два мотострілецькі полки.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію, що українська армія мала частковий успіх у районі Роботиного. Це перший опорний пункт окупантів на шляху до Мелітополя. Про це повідомляє Forbes.

Звільнення Мелітополя у виданні називають одним із ключових завдань для української армії в ході наступу на Півдні. Проте на шляху до міста є ключові для РФ опорні пункти — це Токмак, а перед ним — Роботине. Саме звільнення останнього населеного пункту дозволяє ЗСУ проривати оборону далі. У пʼятницю, 11 серпня український військовий із батальйону "Скала" зробив селфі на фоні знаку Роботине. Завдання бійців полягає в тому, щоб рухатися в безпосередній близькості від ворожих сил і розвідувати цілі для артилерії.

Ситуація в районі Роботиного Фото: deepstatemap.live

Тому наявність "Скали" називають поганою новиною для російського гарнізону в Роботиному. Населений пункт обороняють 291-й і 1430-й мотострілецькі полки РФ. Очікується, що довга боротьба за Роботине може дійти до кульмінації, як раз тоді, коли ЗСУ просуваються в Урожайному — ще одному опорному пункту РФ. Воно розташоване за 80 км від Роботиного. Цю місцевість називають воротами до окупованого Маріуполя, який теж дуже важливо звільнити.

Уже за 25 км від Роботиного буде Токмак, а ще за 48 — Мелітополь. Ці 70 км будуть складними, але перший крок до звільнення вже звільнено, резюмує автор.

Нагадаємо, 11 серпня ЗМІ писали, що ЗСУ повернулися до тактики невеликих підрозділів, що призводить до помірних успіхів.

14 серпня в Міноборони підтвердили успіх ЗСУ в районі Урожайного та на лівому березі Дніпра.