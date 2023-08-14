Суміш Кrab та БМП: Польща купує 700 важких БМПТ для власної армії (фото)

Міністр оборони Маріуш Блащак підписав одразу три контракти на придбання БМПТ, БТРів та розвідувальних машин LPR.

14 серпня міністр національної оборони Маріуш Блащак схвалив рамкову угоду про придбання нових важких бойових машин піхоти для потреб армії. Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa.

У штаб-квартирі Міністерства національної оборони Маріуш Блащак підписав одразу три контракти на нове озброєння для Війська Польського. Армія отримає легкі розвідувальні машини, БМП та нові колісні бронетранспортери. За словами міністра оборони, країна придбає 700 важких БМП. Вони будуть побудовані на базі шасі САУ Krab, яка є ліцензійною версією південнокорейської САУ K9 Thunder. На неї встановлять дистанційно керований бойовий модуль розробки PGZ.

Також польська армія купує БТР Wolverines у новій модифікації. Нова ліцензія дозволить також продавати машини за кордон, що не дозволяла робити перша ліцензія. І третім контрактом є 400 розвідувальних машин LPR.

Зазначається, що CBWP буде мати екіпаж з трьох бійців. В десантному відділенні машина перевозитиме 8 військових. БМПТ має підтримувати на полі бою танки, йти разом з ними, а не позаду. Важка БМП матиме високий рівень захисту екіпажу, а також виконувати завдання у будь-яких погодних умовах та часу доби.

Нагадаємо, 12 серпня контррозвідка СБУ влаштувала "судний день" російському БМПТ "Термінатор" й знищила його.

11 серпня ЗМІ вперше писали про наміри Польщі придбати важку БМП.