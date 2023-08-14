400 людей за тиждень: у Маріуполі стрімко зростає смертність, — радник мера

В окупованому місті хворих людей виганяють із лікарні, аби вони помирали вдома. У місті склалася важка ситуація з інсуліном, уточнив Петро Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області смертність зросла з 250 до 400 людей за тиждень. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає "Громадське радіо".

"Смертність росте постійно. Якщо рік тому після окупації та знищення міста не було ще ні води, ні електрики, смертність становила приблизно 250 людей за тиждень, то сьогодні — близько 400", — сказав Петро Андрющенко.

Це з тим, що начебто працює лікарня та є "швидкі", наголосив Андрющенко.

Він зазначив, що від медичної системи в Маріуполі можна лише померти. Нині в місті працює лише лікарня інтенсивної терапії. Також у місті окупанти відкрили ще три лікарні, проте, за словами Андрющенка, їх важко назвати лікарнями, оскільки вони без стаціонарів. У тимчасово окупованому місті склалася важка ситуація з інсуліном для інсулінозалежних людей.

Ба більше, окупанти не дають людям помирати в лікарнях. Коли приходить розуміння, що ситуація не покращиться, то людей виписують із лікарні, аби вони помирали вдома.

Нагадаємо, 12 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти знищили інсталяцію "Я люблю Маріуполь". Місцеві жителі також почали жалітися на те, що вони "задихаються" через небезпечну рослину, яка розростається в місті. Йдеться про амброзію. До початку повномасштабного вторгнення близько 20% маріупольців мали на неї алергію.

6 серпня Андрющенко розповів, що в Маріуполі ЗС РФ почали роздавати гуманітарну допомогу в місцевому супермаркеті, де рік тому складали тіла загиблих місцевих жителів.