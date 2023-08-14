В Україні налагодили виробництво динамічного захисту "Контакт-1" ( відео)

Один із військових показав одну з вибухових пластин, яку встановлюють в контейнер. На ній українське маркування та 2023 рік виробництва.

Українські оборонні підприємства змогли налагодити виробництво динамічного захисту "Контакт-1". Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на соціальні мережі.

Один із українських військових показав елементи динамічного захисту, які були виготовлені у 2023 році. Додатковим аргументом є також те, що маркування нанесено українською мовою, а не російською. Тому це виключає варіант того, що військові якось роздобули російський ДЗ.

На кадрах зображено 4С20 — це індекс "Контакт-1". Маркування ПВР-5А означає, що міститься всередині елементу. "ПВР" розшифровується як пластична вибухова речовина. Така пластина складається в коробчатий контейнер по два в один, щоб далі встановити на важку бронетехніку й танки.

Динамічний захист "Контакт-1"

Динамічний захист дозволяє покращити захист танка від кумулятивних боєприпасів, ПТРК чи ручних протитанкових гранатометів. "Контакт-1" розробили в 1982 році, він належить до першого покоління динамічного захисту. Пластина такої вибухівки на 85% складається з гексогену та важить 260 грамів.

Принцип дії засновується на розсіюванні кумулятивного струменю шляхом метання в його напрямку металевої пластини під дією вибуху. У виданні зазначають, що в разі правильного встановленя "Контакт-1" може нейтралізувати до 350-400 мм бронепробиття кумулятивного струменю. Але він не здатен ефективно протидіяти тандемним кумулятивним боєприпасам і підкаліберним снарядам. Від цих типів загроз захищає новіший ДЗ "Ніж" або "Дуплет".

Нагадаємо, 3 серпня фахівець Микола Саламаха оцінив модернізацію в Україні танків Leopard 2, який дооснастили динамічним захистом.

3 серпня також повідомлялося, який динамічний захист краще — "Ніж" чи російський "Релікт".